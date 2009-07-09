Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
9 июля 2009, 11:00 МСК
9.07.2009, 11:00 МСК
четверг
Составы