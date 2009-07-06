Матч завершен
Салют
Белгород
3:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
6 июля 2009, 19:00 МСК
6.07.2009, 19:00 МСК
понедельник
Составы