Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
6 июля 2009, 11:00 МСК
6.07.2009, 11:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы