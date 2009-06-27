Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
27 июня 2009, 17:00 МСК
27.06.2009, 17:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы