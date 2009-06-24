Матч завершен
Балтика
Калининград
0:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
24 июня 2009, 19:30 МСК
24.06.2009, 19:30 МСК
среда
Составы