Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Металлург
Липецк
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
24 июня 2009, 18:00 МСК
24.06.2009, 18:00 МСК
среда
Составы