Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
24 июня 2009, 17:00 МСК
24.06.2009, 17:00 МСК
среда
Составы