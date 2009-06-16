Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Витязь
Подольск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
16 июня 2009, 19:00 МСК
16.06.2009, 19:00 МСК
вторник
Составы