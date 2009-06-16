Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
16 июня 2009, 11:00 МСК
16.06.2009, 11:00 МСК
вторник
Составы