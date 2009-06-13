Матч завершен
Салют
Белгород
2:0
Матч завершен
Носта
Новотроицк
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
13 июня 2009, 19:00 МСК
13.06.2009, 19:00 МСК
суббота
Составы