Матч завершен
Луч
Владивосток
2:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
13 июня 2009, 7:00 МСК
13.06.2009, 7:00 МСК
суббота
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы