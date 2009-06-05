Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Металлург
Липецк
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
5 июня 2009, 17:30 МСК
5.06.2009, 17:30 МСК
пятница
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы