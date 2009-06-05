Матч завершен
Балтика
Калининград
2:2
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
5 июня 2009, 19:30 МСК
5.06.2009, 19:30 МСК
пятница
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы