Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
5 июня 2009, 18:00 МСК
5.06.2009, 18:00 МСК
пятница
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы