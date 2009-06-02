Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
2 июня 2009, 17:00 МСК
2.06.2009, 17:00 МСК
вторник
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы