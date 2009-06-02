Матч завершен
Шинник
Ярославль
4:2
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
2 июня 2009, 17:30 МСК
2.06.2009, 17:30 МСК
вторник
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы