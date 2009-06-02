Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
2 июня 2009, 18:00 МСК
2.06.2009, 18:00 МСК
вторник
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы