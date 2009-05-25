Матч завершен
Луч
Владивосток
0:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
25 мая 2009, 11:00 МСК
25.05.2009, 11:00 МСК
понедельник
Составы