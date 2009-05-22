Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:0
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
22 мая 2009, 17:00 МСК
22.05.2009, 17:00 МСК
пятница
Составы