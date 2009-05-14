Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
14 мая 2009, 18:00 МСК
14.05.2009, 18:00 МСК
четверг
Составы