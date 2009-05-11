Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
11 мая 2009, 17:00 МСК
11.05.2009, 17:00 МСК
понедельник
Составы