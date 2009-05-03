Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
3 мая 2009, 9:00 МСК
3.05.2009, 9:00 МСК
воскресенье
Составы