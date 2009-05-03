Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:1
Матч завершен
Носта
Новотроицк
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
3 мая 2009, 17:00 МСК
3.05.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы