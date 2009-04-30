Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:1
Матч завершен
Витязь
Подольск
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
30 апр. 2009, 17:00 МСК
30.04.2009, 17:00 МСК
четверг
Составы