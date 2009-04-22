Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2009, 17:30 МСК
22.04.2009, 17:30 МСК
среда
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы