Матч завершен
Салют
Белгород
0:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2009, 17:30 МСК
22.04.2009, 17:30 МСК
среда
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы