Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2009, 17:30 МСК
22.04.2009, 17:30 МСК
среда
Юрий Куница
Юрий Куница
Главный Судья
Составы