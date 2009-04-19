Матч завершен
Балтика
Калининград
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
19 апр. 2009, 17:00 МСК
19.04.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы