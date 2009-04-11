Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:2
Матч завершен
Носта
Новотроицк
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
11 апр. 2009, 16:00 МСК
11.04.2009, 16:00 МСК
суббота
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы