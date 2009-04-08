Матч завершен
Чита
Чита
1:3
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
8 апр. 2009, 11:00 МСК
8.04.2009, 11:00 МСК
среда
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы