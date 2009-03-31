Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
31 марта 2009, 17:30 МСК
31.03.2009, 17:30 МСК
вторник
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы