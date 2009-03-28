Матч завершен
Металлург
Липецк
0:2
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
28 марта 2009, 15:00 МСК
28.03.2009, 15:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы