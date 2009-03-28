Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
28 марта 2009, 17:00 МСК
28.03.2009, 17:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы