Матч завершен
Балтика
Калининград
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
28 марта 2009, 19:30 МСК
28.03.2009, 19:30 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы