Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
28 марта 2009, 18:00 МСК
28.03.2009, 18:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы