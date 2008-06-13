Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
5:0
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
13 июня 2008, 23:00 МСК
13.06.2008, 23:00 МСК
пятница
Составы