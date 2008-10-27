Матч завершен
Волга
Ульяновск
2:1
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 42 тур

ФНЛ,

42 тур

Россия
27 окт. 2008, -:- МСК
27.10.2008, -:- МСК
понедельник
Составы