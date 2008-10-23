Матч завершен
Волга
Ульяновск
0:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
23 окт. 2008, 23:00 МСК
23.10.2008, 23:00 МСК
четверг
Составы