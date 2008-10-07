Матч завершен
Волга
Ульяновск
0:1
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
7 окт. 2008, 23:00 МСК
7.10.2008, 23:00 МСК
вторник
Составы