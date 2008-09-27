Матч завершен
Балтика
Калининград
2:0
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
27 сент. 2008, 23:00 МСК
27.09.2008, 23:00 МСК
суббота
Составы