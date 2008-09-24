Матч завершен
Торпедо
Москва
3:1
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
24 сент. 2008, 23:00 МСК
24.09.2008, 23:00 МСК
среда
Составы