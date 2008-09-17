Матч завершен
Волга
Ульяновск
1:0
Матч завершен
Динамо
Барнаул
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
17 сент. 2008, 23:00 МСК
17.09.2008, 23:00 МСК
среда
Составы