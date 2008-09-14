Матч завершен
Волга
Ульяновск
2:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
14 сент. 2008, 23:00 МСК
14.09.2008, 23:00 МСК
воскресенье
Составы