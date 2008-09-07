Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:0
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
7 сент. 2008, 23:00 МСК
7.09.2008, 23:00 МСК
воскресенье
Составы