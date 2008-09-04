Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:1
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
4 сент. 2008, 23:00 МСК
4.09.2008, 23:00 МСК
четверг
Составы