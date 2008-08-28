Матч завершен
Волга
Ульяновск
0:2
Матч завершен
Витязь
Подольск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
28 авг. 2008, 23:00 МСК
28.08.2008, 23:00 МСК
четверг
Составы