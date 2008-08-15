Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
15 авг. 2008, 23:00 МСК
15.08.2008, 23:00 МСК
пятница
Составы