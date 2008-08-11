Матч завершен
Волга
Ульяновск
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
11 авг. 2008, 23:00 МСК
11.08.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы