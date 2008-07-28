Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
0:1
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
28 июля 2008, 23:00 МСК
28.07.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы