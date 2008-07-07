Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
4:2
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
7 июля 2008, 23:00 МСК
7.07.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы